НБУ назвал причину замедления инфляции

Главным фактором замедления роста потребительских цен стало укрепление гривны, сообщил Нацбанк.

Укрепление гривны стало ключевым фактором существенного замедления роста инфляции в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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При этом НБУ признает, что инфляция оказалась ниже прогноза.Так, в Инфляционных отчетах на протяжении 2019 года Нацбанк прогнозировал рост цен на уровне 6,3% на конец года.

“Потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году, по данным Госкомстата. Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривны“, - говорится в сообщении.

Укрепление национальной валюты, подчеркивают в НБУ, происходило учитывая высокий интерес инвесторов к гривневым финансовым инструментам, учитывая их привлекательную доходность на фоне продолжительного периода макроэкономической стабильности, а также общий рост производительности украинской экономики.

Снижение инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания. В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков.

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Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат. Замедление инфляции оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ, которые обнародовались в Инфляционных отчетах в течение 2019 года (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций.

Базовая инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 3,9% по сравнению с 8,7% в 2018 году.

Снизились цены на непродовольственные товары, которые в основном представлены импортированной продукцией или имеют высокую долю импорта в себестоимости. В частности, за год подешевели автомобили, одежда и обувь, бытовая техника и электроника. Также благодаря курсовому фактору несущественным было повышение цен на мебель, товары личного ухода, бытовую химию и фармацевтическую продукцию. Умеренно подорожали большинство продуктов питания с высокой степенью обработки: макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, чай, соки. А цены на рис, оливковое и подсолнечное масло были даже ниже, чем в 2018 году, ведь значительная часть этих товаров существенно зависит от импорта и цен на внешних рынках.

В то же время достаточно высокими темпами росла стоимость услуг, прежде всего вследствие сохранения стабильного потребительского спроса и повышения расходов бизнеса, в частности на оплату труда. Наиболее существенно подорожали финансовые и нотариальные услуги, кабельное телевидение, образование, мобильная связь, услуги парикмахерских, гостиниц, медицинских учреждений. В то же время укрепление гривны содействовало меньшим темпам роста цен на услуги, которые имеют тесную привязку к курсу: аренда жилья, кинотеатры и Интернет, рестораны и кафе, стоматологические и туристические услуги.

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Рост цен на сырые продукты питания в 2019 году был умеренный и составил 3,9% (в прошлом году - 3,3%). Благодаря хорошим показателям урожая снизились цены на большинство овощей (кроме картофеля): капусту, морковь, лук, помидоры, баклажаны, перец, свеклу. Несущественно выросли цены на говядину и свинину, а курятина была даже дешевле, чем год тому назад вследствие превышения производства над спросом. Высокими темпами росли цены только на отдельные продукты, в частности на яблоки, картофель и гречку, из-за меньшего урожая этого года.

Рост цен и тарифов, регулируемых административно, снизился с 18,0% в 2018 году до 8,6%. Благодаря снижению цен на европейских рынках существенно снизились цены на природный газ для населения. Умеренными темпами росли цены на алкогольные напитки, холодную воду и канализацию, а стоимость электроэнергии за год не изменилась. В то же время достаточно высокими темпами росли цены на табачные изделия вследствие дальнейшего приведения акцизов на эти товары к европейскому уровню.

Цены на топливо снизились на 8,2% (в 2018 году они демонстрировали рост на 9,1%) вследствие как более крепкого курса гривны, так и общего снижения мировых цен на энергоносители.

Напомним, НБУ ускорит снижение учетной ставки.

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