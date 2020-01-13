Курс валют на 13 января: гривна частично отыграла падение
Нацбанк вернул курс гривны ниже психологической отметки в 24 гривны за доллар. На межбанке курсы доллара и евро также опустились.
Национальный банк Украины на понедельник, 13 января, укрепил гривну на 15 копеек – до 23,96 гривен за доллар.
Читай также: НБУ будет стремиться к ускорению темпа инфляции — Николайчук
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 23,9677 гривны (-0,1513);
– 100 евро – 26,5874 гривны (-0,2124).
Напомним, НБУ назвал объем онлайн-рынка по обмену валюты.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил