Курс валют на 13 января: гривна частично отыграла падение

Нацбанк вернул курс гривны ниже психологической отметки в 24 гривны за доллар. На межбанке курсы доллара и евро также опустились.

НБУ повысил официальный курс гривны Пресс-центр НБУ

KarinaKornienko