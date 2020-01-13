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Курс валют на 13 января: гривна частично отыграла падение

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Нацбанк вернул курс гривны ниже психологической отметки в 24 гривны за доллар. На межбанке курсы доллара и евро также опустились.
НБУ повысил официальный курс гривны
НБУ повысил официальный курс гривны
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на понедельник, 13 января, укрепил гривну на 15 копеек – до 23,96 гривен за доллар.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 23,9677 гривны (-0,1513);

– 100 евро – 26,5874 гривны (-0,2124).

Напомним, НБУ назвал объем онлайн-рынка по обмену валюты.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.01.2020, 10:48
Оценка:  -1
гость
Вспомнил случай как я в обменнике обосрался и вытирался бабочками и квитанцией. Кассирше сказал,дома бабло простираю. Она была вахye)))
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