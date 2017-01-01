НБУ назвал объем онлайн-рынка по обмену валюты

Регулятор разрешит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям.

Объемы покупки и продажи иностранной валюты онлайн физическими лицами в 2019 году были почти равными – по $1 млрд. Такие данные накануне обнародовал Нацбанк Украины.

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Отмечается, что отмена ограничения на покупку валюты онлайн для физлиц не привела к давлению на валютный рынок – около 7% операций наличного рынка просто перешли на платформы онлайн-банкинга.

“Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года“, – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, Нацбанк разрешит менять валюту онлайн.

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