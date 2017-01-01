Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ назвал объем онлайн-рынка по обмену валюты

Комментариев: 0
Регулятор разрешит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям.
Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию
Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию
Пресс-служба НБУ

Объемы покупки и продажи иностранной валюты онлайн физическими лицами в 2019 году были почти равными – по $1 млрд. Такие данные накануне обнародовал Нацбанк Украины.

Читай также: Формальное выполнение инфляции создало серьезные проблемы экономики — эксперт

Отмечается, что отмена ограничения на покупку валюты онлайн для физлиц не привела к давлению на валютный рынок – около 7% операций наличного рынка просто перешли на платформы онлайн-банкинга.

“Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года“, – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, Нацбанк разрешит менять валюту онлайн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: валютный рынок, валюта, НБУ, онлайн, Нацбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь