Автопроизводство Украины выросло на 10% за год

За прошлый год в Украине изготовили 7265 автомобилей, большинство из которых собрали на заводе Еврокар.

Автопроизводство в Украине немного выросло за 2019 год Getty Images

В прошлом году производство автотранспорта в Украине выросло на 10% до 7265 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома.

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За год было собрано легковых автомобилей – 6254 единицы (+11%), коммерческих – 136 единиц (+3%), автобусов – 875 единиц (+5%).

При это использование производственных мощностей в Украине в минувшем году не превысило 2%.

Как отмечается, в декабре было изготовлено 557 единиц автотранспортных средств, что в два раза больше, чем годом ранее.

Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе Еврокар. При этом по сравнению с ноябрем выпуск автомобилей снизился на 2%.

Выпуск автобусов вырос на 38% до 105 единиц.

Напомним, автопроизводство Украины за месяц упало на 40%.

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