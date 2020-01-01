Нафтогаз оценил объем "черного" рынка газа Украины

Нелегальный рынок газа может составлять от 60 до 600 миллионов долларов в год, считает Витренко.

Объем "черного" рынка газа в Украине оценивается в 60-600 миллионов долларов в год depositphotos.com

Объем “черного“ рынка газа в Украине оценивается в 60-600 миллионов долларов в год. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью изданию Гордон.

“Если есть черный рынок других товаров, например, черный рынок спирта, значит, при производстве таких товаров должен потребляться и газ. Например, легко подсчитать, сколько требуется газа для производства спирта, а после подсчитать, сколько в Украине производится спирта вбелую и сколько при этом потребляется газа - разница и будет то, что условно называется левым спиртом. По черному рынку газа оценки очень разные, в среднем - примерно от 1 до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляется вчерную, то есть за него платится наличка“, - заявил он.

По его словам, весь объем украинского рынка составляет приблизительно 30 миллионов кубометров.

“Соответственно, 10% - это 3 миллиона. Один кубометр стоит примерно 200 долларов, то есть объем черного рынка газа в Украине приблизительно составляет от 60 миллионов долларов до 600 млн долларов в год“, - объяснил Витренко.

Напомним, Витренко прокомментировал начисление премии из средств, которые Украине вернул Газпром.

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