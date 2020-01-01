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Украина не будет строить новый газопровод в Польшу

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Оператор ГТС Украины считает не выгодным строительства нового газопровода и отказывается от такой идеи предшественников.
Украина отказалась от строительства нового газопровода
Украина отказалась от строительства нового газопровода
depositphotos.com

Украина не будет строить новый газопровод в Польшу, проект которого обнародовали при предыдущей власти. Об этом сообщил гендиректор компания Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

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По его словам, у Украины уже есть два соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи.

“Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд куб. м газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны. Отмечу, 6,6 млрд куб. м это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноустье (5 млрд куб. м). При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд куб. м текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта“, - написал Макогон.

Он добавил, что после подписания соглашения об интерконнекте с польским оператором стала возможность виртуального импорта.

“Это значит, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польщу идет 9 млн куб. м в сутки, следовательно эти же 9 млн куб. м могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд куб. м в год. Следовательно, есть ли смысл строить за 200 млн долларов ещё один газопровод мощностью 5-8 млрд куб. м в год, если и текущие доступные стоят невостребованными? У нас уже много примеров “инвестирования“ в “нужные“ проекты: трубопровод в Устилуг, нефтепровод Одесса-Броды“, - добавил он.

Напомним, Нафтогаз оценил объем “черного“ рынка газа Украины.

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Теги: Украина, газ, Польша, ГТС, газопровод, газовые контракты
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