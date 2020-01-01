Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов
До этого достичь такой рыночной стоимости удалось только трем компаниям: Apple, Amazon и Microsoft.
Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в размере 1 трлн долларов, сообщает Financial Times.
Акции Alphabet к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до 1450,16 долларов.
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Акции Alphabet к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до 1450,16 долларов.
Отмечается, что Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в 1 трлн долларов, после Apple, Amazon и Microsoft.
Акции Alphabet с начала года выросли на 7%. Рост связан с ожиданием хороших квартальных результатов, которые опубликуют 3 февраля.
Источник: http://finance.bigmir.net/business/104019-Alibaba-stala-samoi-dorogoi-kompaniei-v-Azii
© Finance.bigmir.net
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Напомним, Alibaba стала самой дорогой компанией в Азии.
Источник: http://finance.bigmir.net/business/104019-Alibaba-stala-samoi-dorogoi-kompaniei-v-Azii
© Finance.bigmir.net
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