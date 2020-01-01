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Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов

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До этого достичь такой рыночной стоимости удалось только трем компаниям: Apple, Amazon и Microsoft.
С начала года акции Alphabet прибавили больше 7%
С начала года акции Alphabet прибавили больше 7%
wikipedia.org
Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в размере 1 трлн долларов, сообщает Financial Times.

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Акции Alphabet к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до 1450,16 долларов. 
 
Отмечается, что Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в 1 трлн долларов, после Apple, Amazon и Microsoft.
 
Акции Alphabet с начала года выросли на 7%. Рост связан с ожиданием хороших квартальных результатов, которые опубликуют 3 февраля.

Напомним, Alibaba стала самой дорогой компанией в Азии.

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Теги: новости компаний, Google, капитализация
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