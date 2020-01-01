Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов

Акции Alphabet к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до 1450,16 долларов.

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Отмечается, что Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в 1 трлн долларов, после Apple, Amazon и Microsoft.

Акции Alphabet с начала года выросли на 7%. Рост связан с ожиданием хороших квартальных результатов, которые опубликуют 3 февраля.

Напомним, Alibaba стала самой дорогой компанией в Азии.

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