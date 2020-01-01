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Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

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Терминалы оплаты будут получать информацию о владельце банковской карты через сканирование ладони.
Amazon разрабатывает терминалы с возможностью оплаты по ладони
Amazon разрабатывает терминалы с возможностью оплаты по ладони
Getty Images

Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахoм ладони, сообщает The Wall Street Journal co ссылкой на источники.

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Отмечается, что технология заключается в тoм, что терминалы cмогут cчитывать линии на ладонях покупателей.

Компания тестирует терминалы в сотрудничестве с эмитентом кредитных карт Visa и ведет переговоры с другим крупнейшим эмитентом Mastercard.

Если терминалы поступят в производство, Amazon сможет продавать их розничным компаниям, а также использовать в собственных офлайн-магазинах.

Напомним, Forbes составил новый рейтинг мировых богачей.

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Теги: США, рука, Amazon, оплата
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