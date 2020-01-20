Forbes составил новый рейтинг мировых богачей

Первое место в списке досталось президенту Louis Vuitton.

Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком в мире. Об этом говорится в новом рейтинге журнала Forbes.

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Издание утверждает, что самый богатый человек на сегодняшний день - президент Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние журнал оценивает в117 миллиардов долларов, а Безоса — в 115,6 миллиарда долларов.

Третье место в списке самых богатых людей мира занял Билл Гейтс с состоянием 110,6 миллиарда долларов.

Журнал Forbes оценивает состояние миллиардеров в реальном времени, ссылаясь на изменения котировок акций, которые принадлежат их компаниям.

Напомним, в издании The Financial Times назвали человека года.

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