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Forbes составил новый рейтинг мировых богачей

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Первое место в списке досталось президенту Louis Vuitton.
Бернар Арно
Бернар Арно
facebook.com/dazv.gov.ua

Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком в мире. Об этом говорится в новом рейтинге журнала Forbes.

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Издание утверждает, что самый богатый человек на сегодняшний день - президент Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние журнал оценивает в117 миллиардов долларов, а Безоса — в 115,6 миллиарда долларов.

Третье место в списке самых богатых людей мира занял Билл Гейтс с состоянием 110,6 миллиарда долларов.

Журнал Forbes оценивает состояние миллиардеров в реальном времени, ссылаясь на изменения котировок акций, которые принадлежат их компаниям.

Напомним, в издании The Financial Times назвали человека года.

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Теги: Джефф Безос, самые богатые
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.01.2020, 10:55
Оценка:  0
гость
Мы с пацанами на сауне eбали телок,у одной из них сумка была луивитон. Так я накуренный и бухой в нее насрал)) ахххах.а Димон в тамбуре на шубу другой телки наблевал))). Пиздaтые выходные,телки вaхуе бля))))
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