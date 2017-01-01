В издании The Financial Times назвали человека года

Ним стал гендиректор корпорации Microsoft.

Издание The Financial Times назвало человека года. Ним стал гендиректор корпорации Microsoft Сатья Наделла. Об этом сообщает UBR.

Читай также: Крупнейшая сделка в истории: раскрыты подробности

В издании отметили, что Сатья Наделла сумел занять “особое место среди магнатов в сфере технологий“. Более того, главе корпорации приписывают достижение, что он сумел вернуть Microsoft на вершину компаний этой сферы.

Издание пишет, что о корпорации Microsoft в 2019 году нередко писали СМИ. И это также заслуга руководителя.

Наделла пришел на пост почти шесть лет назад. За это время совокупная прибыль акционеров корпорации превысила $1 трлн.

“Это потрясающий опыт в создании материальных благ произошел в то время, когда мощь и возможности крупных компаний, подвергались более серьезным испытаниям, чем когда бы то ни было ранее“, — пишет FT.

Сатья Наделла родился в Индии. В корпорации начал карьеру в 1992 году с должности замруководителя подразделения.

Напомним, Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram