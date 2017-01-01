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В издании The Financial Times назвали человека года

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Ним стал гендиректор корпорации Microsoft.
Сатья Наделла
Сатья Наделла
wikipedia.org

Издание The Financial Times назвало человека года. Ним стал гендиректор корпорации Microsoft Сатья Наделла. Об этом сообщает UBR.

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В издании отметили, что Сатья Наделла сумел занять “особое место среди магнатов в сфере технологий“. Более того, главе корпорации приписывают достижение, что он сумел вернуть Microsoft на вершину компаний этой сферы.

Издание пишет, что о корпорации Microsoft в 2019 году нередко писали СМИ. И это также заслуга руководителя.

Наделла пришел на пост почти шесть лет назад. За это время совокупная прибыль акционеров корпорации превысила $1 трлн.

Это потрясающий опыт в создании материальных благ произошел в то время, когда мощь и возможности крупных компаний, подвергались более серьезным испытаниям, чем когда бы то ни было ранее“, — пишет FT.

Сатья Наделла родился в Индии. В корпорации начал карьеру в 1992 году с должности замруководителя подразделения.

Напомним, Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей.

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Теги: Microsoft, The Financial Times, Сатья Наделла, Человек года
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