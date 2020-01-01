Витренко заявил, что значительный ущерб украинской экономике нанесли контракты, заключенные с Газпромом правительством Юлии Тимошенко.

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что контракты с Газпромом, заключенные прошлыми властями, лишили Украину экономического роста, о чем стало известно в Facebook чиновника. Читай также: РФ в 2014 году предлагала неприемлемые условия на покупку газа — Коболев Витренко поздразумевает контракты на поставку и транзит российского газа, заключенные в 2009 году между экс-премьером Юлией Тимошенко и президентом РФ Владимиром Путиным. Директор НАК отметил, что окончательная сумма контрактов превышала 250 миллиардов долларов - “едва ли не самая большая в истории человечества“.

“Они (газовые контракты 2009 года, - ред.) были важнейшим фактором, который влиял на экономику Украины на протяжении 11 лет. По подсчетам, если сравнивать с европейскими нормами, работа по этим контрактам, особенно во времена Януковича, стоила Украине десятки миллиардов долларов и фактически лишила сорокамиллионную нацию стабильного экономического роста“, - заявил исполнительный директор НАК.написал Вмтренко.

По его словам, арбитраж, в котором Нафтогаз обжаловал условия контрактов, был крупнейшим в истории по суммам требований - более 100 миллиардов долларов.

“Экономический рост последних лет был бы невозможным без изменения отношений между Нафтогазом и Газпромом по этим контрактам и прямо связанных с этими изменениями реформ“, - добавил глава НАК.

Напомним, Коболев озвучил условия для покупки газа у России.

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