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Коболев озвучил условия для покупки газа у России

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Глава НАК отметил, что Нафтогаз проводит аукционы, на которые никто не мешает прийти Газпрому и выступить с предложениями.
Андрей Коболев также считает, что важен политический аспект
Андрей Коболев также считает, что важен политический аспект
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Украина сможет начать закупки газа у российского Газпрома при определенных условиях - это цена и решения украинского правительства, заявил глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев в эфире канала Украина 24.

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По его словам, первое условие - это цена и параметры поставок.
 
“За последние шесть лет справедливую цену Газпром нам не предлагал ни разу“, - заявил Коболев.
Глава НАК утверждает, что Нафтогаз регулярно проводит аукционы, где Газпром также может выступить с предложениями и конкурировать.
 
При этом, отметил Коболев, нужно учитывать и политический аспект.
 
“Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства“, - добавил глава Нафтогаза.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, Андрей Коболев
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