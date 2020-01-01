Коболев озвучил условия для покупки газа у России
Глава НАК отметил, что Нафтогаз проводит аукционы, на которые никто не мешает прийти Газпрому и выступить с предложениями.
Украина сможет начать закупки газа у российского Газпрома при определенных условиях - это цена и решения украинского правительства, заявил глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев в эфире канала Украина 24.
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По его словам, первое условие - это цена и параметры поставок.
“За последние шесть лет справедливую цену Газпром нам не предлагал ни разу“, - заявил Коболев.
Глава НАК утверждает, что Нафтогаз регулярно проводит аукционы, где Газпром также может выступить с предложениями и конкурировать.
При этом, отметил Коболев, нужно учитывать и политический аспект.
“Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства“, - добавил глава Нафтогаза.
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