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Коболев договаривается о новом контракте в Нафтогазе

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Контракт компании с Коболевым истекает 22 марта. Менеджер ведет переговоры о его продлении.
Коболев планирует и дальше возглавлять Нафтогаз
Коболев планирует и дальше возглавлять Нафтогаз
facebook.com/andriy.kobolyev

Глава Нафтогаза Андрей Коболев ведет переговоры с набсоветом об условиях продления контракта, который истекает в конце марта.

“С набсоветом у меня сейчас происходит дискуссия о том, каким образом, на каких условиях этот контракт может быть продлен“, – сообщил Коболев в эфире телеканала Украина 24.

Напомним, 20 марта 2019 года Кабмин Владимира Гройсмана продлил контракт с Коболевым до 22 марта 2020 года.

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Стоит отметить, что на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком президент Владимир Зеленский поручил разобраться с выплатами высоких премий руководству Нафтогаза.

“Они должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми. Предложить выход из этой ситуации. Или они вас услышат, или не слышат вас, тогда они услышат людей или юристов“, - подчеркнул Зеленский.
 
Президент допустил полную перезагрузку Нафтогаза в случае, если ситуцию решить не удастя.

Напомним, Коболев озвучил условия для покупки газа у России.

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Теги: Нафтогаз, контракт, Андрей Коболев
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