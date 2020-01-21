Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разморожены арестованные активы Газпрома

Комментариев: 2
Аресты с активов российской компании сняты в рамках соглашения Газпрома и Нафтогаза, достигнутого в конце 2019 года.
Аресты с активов Газпрома сняты в трех странах
Аресты с активов Газпрома сняты в трех странах
depositphotos.com

В Великобритании, Люксембурге и Нидерландах разморожены активы Газпрома, арестованные по искам Нафтогаза, сообщила российская компания в понедельник, 20 января.

“Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО Газпром 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК Нафтогаз Украины на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 г., были сняты“, - говорится в заявлении.

В Великобритании обязательства суду Газпрома, South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом английского суда от 14 января 2020 г. 

Читай также: В Нафтогазе перечислили убыточные контракты с Газпромом

Как сообщается, адвокаты Нафтогаза направили 10 января письма в адрес адвокатов Газпрома и нидерландских компаний группы Газпром о снятии арестов в Нидерландах. Информация о снятии ареста акций отражена в реестр акционеров South Stream Transport BV.

11 января Нафтогаз и Газпром подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15/22 февраля 2019 г. и 26/31 июля 2019 г. Адвокаты Нафтогаза 13 января направили прилагаемые письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля 2019 г. и 26/31 июля 2019 г. 

Напомним, Коболев озвучил условия для покупки газа у России.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: суд, Газпром, Нафтогаз, арест, активы, газовые контракты, газовое соглашение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
wahmurkadurnaya    21.01.2020, 11:49
Оценка:  +6
wahmurkadurnaya
Нєлох вкотре розвів свій лоханутий еректорат.
гость  (аноним)  21.01.2020, 11:46
Оценка:  0
гость
Не долго музыка играла!!! Не долго ......Далее по тексту !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь