Число подписчиков Netflix в мире превысило 167 миллионов

Выручка компании за четвертый квартал 2019 года достигла 5,47 миллиарда долларов, а прибыль составила 587 миллионов долларов.

На конец 2019 года число людей в мире, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло до 167,09 миллиона. Об этом свидетельствует отчетность компании за четвертый квартал прошлого года, опубликованная 21 января. Читай также: В Украине хотят обложить налогами стриминговые платформы и соцсети Так, за трехмесячный период, который завершился 31 декабря 2019 года, у Netflix стало на 8,76 миллиона подписчиков больше.

В компании прогнозируют, что по итогам первого квартала текущего года число подписчиков увеличится еще на семь миллионов до 174,09 миллиона человек.

Выручка Netflix за отчетный период достигла 5,47 миллиарда долларов, а прибыль - 587 миллионов долларов.