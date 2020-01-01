Число подписчиков Netflix в мире превысило 167 миллионов
Выручка компании за четвертый квартал 2019 года достигла 5,47 миллиарда долларов, а прибыль составила 587 миллионов долларов.
На конец 2019 года число людей в мире, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло до 167,09 миллиона. Об этом свидетельствует отчетность компании за четвертый квартал прошлого года, опубликованная 21 января.
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Так, за трехмесячный период, который завершился 31 декабря 2019 года, у Netflix стало на 8,76 миллиона подписчиков больше.
В компании прогнозируют, что по итогам первого квартала текущего года число подписчиков увеличится еще на семь миллионов до 174,09 миллиона человек.
Выручка Netflix за отчетный период достигла 5,47 миллиарда долларов, а прибыль - 587 миллионов долларов.
По итогам четвертого квартала 2018 года первый показатель составлял 4,19 миллиарда долларов, а второй - 134 миллиона долларов. В то время у компании было 139,26 миллиона подписчиков.
Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах, а с 2013 года производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Компания была основана в 1997 году.
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Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах, а с 2013 года производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Компания была основана в 1997 году.
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