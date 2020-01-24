НАК: В Украине 30 городов могут остаться без тепла

Нафтогаз предупредил ряд производителей тепла об угрозе прекращения подачи газа в случае невыполнения условий.

Нафтогаз может отключить от газоснабжения 37 производителей тепла, которые не выполняют требования расчетов, что приведет к остановке теплоснабжения в 30 городах. Об этом сообщает пресс-служба НАК в пятницу, 24 января.

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Отмечается, что предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо уплатить свыше 454,4 млн грн. Окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.

“Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно предупредила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения“, - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили условия поставки газа производителям тепла, установленные Кабмином.

“Во всех других случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и подписание с ними актов приемки-передачи газа на льготных условиях“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, глава Нафтогаза прокомментировал возможную отставку.

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