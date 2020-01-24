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НАК: В Украине 30 городов могут остаться без тепла

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Нафтогаз предупредил ряд производителей тепла об угрозе прекращения подачи газа в случае невыполнения условий.
Пока отопительный сезон проходит без особых проблем
Пока отопительный сезон проходит без особых проблем
depositphotos.com

Нафтогаз может отключить от газоснабжения 37 производителей тепла, которые не выполняют требования расчетов, что приведет к остановке теплоснабжения в 30 городах. Об этом сообщает пресс-служба НАК в пятницу, 24 января.

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Отмечается, что предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо уплатить свыше 454,4 млн грн. Окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.

“Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно предупредила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения“, - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили условия поставки газа производителям тепла, установленные Кабмином.

“Во всех других случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и подписание с ними актов приемки-передачи газа на льготных условиях“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, глава Нафтогаза прокомментировал возможную отставку.

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Теги: газ, Нафтогаз, отопление, отопительный сезон
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.01.2020, 14:08
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Та ну нах! А як жеж поставка энергоносителей жизненно важным структурам под государственные гарантии в случае задолженности или банкротства? Уже не катит?
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