Укрзализныця выплатила Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен
Бывший нардеп, член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко задекларировал 25 января 136 тысяч гривен, которые получил от компании в качестве гонорара. Об этом свидетельствуют данные в интернет-реестре е-деклараций на сайте НАПК во вторник, 28 января.
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Изменения экс-нардеп внес 25 января, дата получения дохода – 15 января. В изменениях имущественного положения не указано, за какой период осуществлена выплата.
Также 2 января Лещенко задекларировал почти 124 тысячи гривен дохода “за занятие предпринимательской деятельностью“. Выплату осуществила фирма ООО Бизнесгрупп.
Напомним, глава Укрзализныци получает более 800 тысяч гривен в месяц.
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