Укрзализныця выплатила Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен

Изменения в электронную декларацию Сергей Лещенко внес 25 января. Он не указал, за какой период осуществлена выплата.

Бывший нардеп, член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко задекларировал 25 января 136 тысяч гривен, которые получил от компании в качестве гонорара. Об этом свидетельствуют данные в интернет-реестре е-деклараций на сайте НАПК во вторник, 28 января.

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Изменения экс-нардеп внес 25 января, дата получения дохода – 15 января. В изменениях имущественного положения не указано, за какой период осуществлена выплата.

Также 2 января Лещенко задекларировал почти 124 тысячи гривен дохода “за занятие предпринимательской деятельностью“. Выплату осуществила фирма ООО Бизнесгрупп.

Напомним, глава Укрзализныци получает более 800 тысяч гривен в месяц.

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