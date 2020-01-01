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Укрзализныця выплатила Лещенко гонорар в 136 тысяч гривен

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Изменения в электронную декларацию Сергей Лещенко внес 25 января. Он не указал, за какой период осуществлена выплата.
Сергей Лещенко впервые задекларировал доход от Укразализныци
Сергей Лещенко впервые задекларировал доход от Укразализныци
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Бывший нардеп, член Наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко задекларировал 25 января 136 тысяч гривен, которые получил от компании в качестве гонорара. Об этом свидетельствуют данные в интернет-реестре е-деклараций на сайте НАПК во вторник, 28 января.

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Изменения экс-нардеп внес 25 января, дата получения дохода – 15 января. В изменениях имущественного положения не указано, за какой период осуществлена выплата.

Также 2 января Лещенко задекларировал почти 124 тысячи гривен дохода “за занятие предпринимательской деятельностью“. Выплату осуществила фирма ООО Бизнесгрупп.

Напомним, глава Укрзализныци получает более 800 тысяч гривен в месяц.

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Теги: Лещенко, Укрзализныця, гонорар, декларация, декларация о доходах, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК), электронная декларация, Сергей Лещенко, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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