Apple получила рекордную квартальную выручку

Компания за квартал получила выручку почти в 92 миллиарда долларов. Рекорд обновляется второй месяц подряд.

За первый квартал 2020 финансового года (завершился 28 декабря 2019 года) выручка Выручка Apple составила рекордные $91,8 млрд, говорится в отчете на сайте компании.

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Это на 9% больше поступления Apple за тот же период прошлого года ($84,3 млрд), чистая прибыль компании достигла $22,2 млрд, а операционный доход вырос до $30,5 млрд.



Больша часть (61%) от выручки приходится на международные продажи. Увеличению всех показателей, по словам исполнительного директора Apple Тима Кука, в частности, способствовал высокий спрос на последние модели смартфона бренда - iPhone 11 и iPhone 11 Pro.



Квартальная выручка от продаж iPhone достигла $55,9 млрд (доход за тот же период 2018 года - $51,9 млрд). На втором месте - компьютеры Mac ($7,1 млрд), а на третьем - iPad ($5,9 млрд).

Напомним, появился рейтинг самых дорогих компаний мира.

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