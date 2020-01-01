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Apple получила рекордную квартальную выручку

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Компания за квартал получила выручку почти в 92 миллиарда долларов. Рекорд обновляется второй месяц подряд.
Больше всего Apple зарабатывает на iPhone 11
Больше всего Apple зарабатывает на iPhone 11
depositphotos.com

За первый квартал 2020 финансового года (завершился 28 декабря 2019 года) выручка Выручка Apple составила рекордные $91,8 млрд, говорится в отчете на сайте компании.

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Это на 9% больше поступления Apple за тот же период прошлого года ($84,3 млрд), чистая прибыль компании достигла $22,2 млрд, а операционный доход вырос до $30,5 млрд.

Больша часть (61%) от выручки приходится на международные продажи. Увеличению всех показателей, по словам исполнительного директора Apple Тима Кука, в частности, способствовал высокий спрос на последние модели смартфона бренда - iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Квартальная выручка от продаж iPhone достигла $55,9 млрд (доход за тот же период 2018 года - $51,9 млрд). На втором месте - компьютеры Mac ($7,1 млрд), а на третьем - iPad ($5,9 млрд). 

Напомним, появился рейтинг самых дорогих компаний мира.

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Теги: Apple, iPhone, прибыль, выручка
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