Появился рейтинг самых дорогих компаний мира

Первую позицию третий год подряд занимает Amazon.

Компания Amazon заняла первое место в списке самых богатых брендов мира Getty Images

Компания Amazon заняла первое место в списке самых богатых брендов мира. Стоимость компании - 220,8 млрд долларов. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой фирмы Brand Finance, пишет Интерфакс-Украина.

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Вторую позицию в рейтинге заняла компания Google со стоимостью 159,72 млрд долларов.

Apple заняла третье место - 140,52 млрд долларов.

На четвертом месте списка - компания Microsoft со стоимость в 117,07 млрд долларов.

Пятерку замыкает южнокорейский Samsung, стоимость которого составляет 94,49 млрд долларов.

Напомним, Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони.

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