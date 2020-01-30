Украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ

Нафтогаз готовит новый продукт со страховой стоимостью на газ. Ранее в Украине ввели гарантированную цену.

В Украине снова могут ввести новую формулу цены на газ Getty Images

Нафтогаз готовит новую услугу, которой украинцам предложат по-новому зафиксировать цены на газ. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава компании Андрей Коболев.

“Цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант - это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены“, - отметил Коболев.

Он также подчеркнул, что для тех, кто не выберет страховую цену, будет действовать рыночная модель.

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Отметим, по новой методике, озвученной на днях, цена газа на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам на нидерландском хабе TTF, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца.

Таким образом, газ в январе будет стоить 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

Напомним, стало известно, что украинцам вернут переплаченные за газ деньги.

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