Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ

Комментариев: 2
Нафтогаз готовит новый продукт со страховой стоимостью на газ. Ранее в Украине ввели гарантированную цену.
В Украине снова могут ввести новую формулу цены на газ
В Украине снова могут ввести новую формулу цены на газ
Getty Images

Нафтогаз готовит новую услугу, которой украинцам предложат по-новому зафиксировать цены на газ. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава компании Андрей Коболев.

“Цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант - это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены“, - отметил Коболев.

Он также подчеркнул, что для тех, кто не выберет страховую цену, будет действовать рыночная модель.

Читай также: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа — Оржель

Отметим, по новой методике, озвученной на днях, цена газа на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам на нидерландском хабе TTF, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца. 

Таким образом, газ в январе будет стоить 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

Напомним, стало известно, что украинцам вернут переплаченные за газ деньги.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: Нафтогаз, цена на газ, Андрей Коболев, тарифы на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
СлепойПью    30.01.2020, 18:23
Оценка:  0
СлепойПью
Намечается очередной объбебос госмасштаба!
А где гарантия выплат страховой компании?
Что же вы уроды, опять народ "парите"?
Замарайко    30.01.2020, 18:17
Оценка:  +1
Замарайко
Цена на газ будет плавающей, то есть как курс валют, каждый месяц не одинаковой (выше-ниже). С ума сойти!
Когда уже прогонят таких управленцев-спекулянтов? Это не на рынке овощами и фруктами торговать дороже-дешевле-дороже.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь