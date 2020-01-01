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Укртрансгаз и Укрнафта решили спор на 15 млрд

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Нафтогаз заплатит Укрнафте за спорный газ 15 миллиардов, а Укрнафта этими деньгами выплатит долг государству.
Долг Укрнафты погасят бюджетными деньгами
Долг Укрнафты погасят бюджетными деньгами
ukrnafta.com

Укртрансгаз и Укрнафта заключили мировое соглашение по спору вокруг двух миллиардов кубометров газа на 15 миллиардов гривен, который длился годами. Соглашение утвердил Хозсуд Киева, сообщил в понедельник, 3 февраля, глава набсовета Укрнафты Юрий Витренко в Facebook.

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Согласно соглашению, Укрнафта передаст этот газ Нафтогазу по заключенному договору купли-продажи.

Далее Нафтогаз должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязательства, рассчитаться за этот газ с Укрнафтой (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также оплатить до 14,6 млрд грн за газ, который Укрнафта будет добывать и передавать Нафтогазу в будущие периоды; Укрнафта все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с проведением этих операций.

Соглашением предусмотрено, что если Нафтогаз не выполнит свои обязательства и до 1 апреля не рассчитается эти объемы газа в хранилищах, этот газ должен быть возвращен Укрнафте.

Напомним, НБУ объяснил причины падения цен на газ и нефть.

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Теги: Нафтогаз, долги, спор, Укрнафта, Укртрансгаз
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