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Нафтогаз предложил поделить "долг" Газпрома между украинцами

Комментариев: 6
Соответствующее предложение властям озвучил исполнительный директор НАК. В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около шести тысяч гривен.
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
По подсчетам Витренко, в общей сложности это сумма около 10 млрд долларов
facebook.com/yuriy.vitrenko

Нафтогаз предлагает руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от Газпрома 2,9 млрд долларов за Стокгольмский арбитраж, включая премию топ-менеджера кампании, между всеми украинцами. Соответствующее предложение озвучил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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По словам Витренко, он обратился к руководству страны еще в середине января, но так не получил ответа.

“Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных прежде всего благодаря моей работе, будут распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится“, - написал он.

По словам Витренко, речь идет о вышеупомянутых 2,9 млрд долл., полученных по решению арбитража, плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с Газпромом, что в общей сложности равняется 10,1 млрд долл.

“В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн, или более 16 тыс. грн на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение - “на расходы на энергоэффективность“, - написал топ-менеджер НАК.

По его мнению, такие расходы не всегда в приоритете, а так украинские семьи будут иметь на это целевые средства. В качестве примера он предложил раздавать сертификаты, которые украинцы могут обменять на товары в специальном электронном магазине, который будет торговать исключительно товарами для повышения уровня энергоэффективности. Такими товарами могут быть материалы для утепления помещений, новые бойлеры с высоким КПД и тому подобное.

“Для практической реализации этой инициативы понадобятся законодательные изменения, в частности, об освобождении от налогообложения соответствующих доходов Нафтогаза и моей премии, которая идет на выплату этих денег людям, и доходов простых украинцев, которые получают эти деньги“, - написал он.

Топ-менеджер НАК предложил выплачивать эти деньги в качестве премии, которая будет называться “Премия за победу в Стокгольмском арбитраже и подписание нового контракта на транзит с Газпромом команды под руководством Юрия Витренко“. Кроме того, в своем заявлении Витренко отметил, что, не выплачивая ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, предусмотренную контрактом с ним, работодатель в лице Нафтогаза нарушает все нормы трудового законодательства.

Напомним, Коболев назвал потери Нафтогаза в Крыму.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, долги, долг, газовые контракты, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (6)
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Путин-Xyйло    11.02.2020, 17:46
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Как будто дыры в бюджете уже и нет и займы отдавать не нужно Только бы делить! Отдайте часть долга, процентов меньше набежит!
гость  (аноним)  11.02.2020, 16:18
Оценка:  -1
гость
плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с Газпромом,

7,2 это вообще-то оплата за 5 лет транзита на которые урогтс должнысодержать систему в надлежащем (в свете последних соглашений-европейском) стандарте качества
colavova    11.02.2020, 17:12
Оценка:  +1
colavova
за 100 баксов в месяц любая уборщица протрёт влажной тряпкой всю трубу))
Зелеботы-скот  (аноним)  11.02.2020, 16:16
Оценка:  -1
Зелеботы-скот
Знатный трололо
futbolprognoz    11.02.2020, 15:27
Оценка:  -1
futbolprognoz
шикардос. куда номер карты слать?
П    11.02.2020, 14:37
Оценка:  0
П
Список украинцев: Коболев,Витренко.)))))))))))
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