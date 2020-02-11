Ахметов отсудил у государства 200 миллионов
Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО Енакиевский металлургический завод к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и Главному управлению Государственной казначейской службы и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС. Об этом сообщает Finbalance.
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Конечным бенефициаром ЧАО Енакиевский металлургический завод является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.
Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы Метинвест Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.
Енакиевский металлургический завод находится в данный момент в процедуре банкротства.
Напомним, ранее стало известно, что Ахметов купил виллу за 200 млн евро.
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Выблядки Ахметов, Новинский?
Завод под оккупацией. Работает на врага.
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