Ахметов отсудил у государства 200 миллионов

Суд установил нарушение срока возмещения НДС в пользу Енакиевского металлургического завода за январь 2015 года.

Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО Енакиевский металлургический завод к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и Главному управлению Государственной казначейской службы и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС. Об этом сообщает Finbalance.

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Конечным бенефициаром ЧАО Енакиевский металлургический завод является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы Метинвест Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

Енакиевский металлургический завод находится в данный момент в процедуре банкротства.

Напомним, ранее стало известно, что Ахметов купил виллу за 200 млн евро.

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