АМКУ за год наложил штрафов на 8,7 миллиардов

Экономический эффект от деятельности комитетат для государства составил 4,3 миллиарда гривен.

АМКУ не получил около половины наложенных штрафов depositphotos.com

За прошлый год Антимонопольный комитет оштрафовал компании на общую сумму 8,7 млрд гривен. Об этом заявил глава ведомства Юрий Терентьев, передает пресс-служба АМКУ.

Читай также: АМКУ анонсировал проверки АЗС

При этом экономический эффект от деятельности АМКУ для государства составил 4,3 миллиарда гривен, в том числе и потому, что часть штрафов оспаривают в судах.

По словам Терентьева, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельное новое направление юридической практики - обжалование публичных закупок.

Напомним, Кабмин разрешил украинцам покупать бензин в свою тару.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram