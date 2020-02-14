Киевский завод передал ВСУ 25 модернизированных танков

С начала года предприятие отремонтировало и модернизировало 25 из 31 танков Т-72АМТ.

Завод должен модернизировать еще шесть танков Офис президента Украины

Киевский бронетанковый завод с начала года передал в Вооруженные силы Украины 25 отремонтированных и модернизированных танков Т-72АМТ, сообщает Ukrainian Military Pages.

“По состоянию на 13 февраля, по словам исполняющего обязанности директора бронетанкового завода Владимира Синявского, военным уже было передано 25 (из 31) модернизированных танков“, - говорится в сообщении.

Среди обновлений приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой “Комбат“, комплекс динамической защиты “Нож“ вместо “Контакта“, радиостанции Aselsan навигационные системе СН-3003 “Базальт“, мощный двигатель В-84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновит экспорт оружия.

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