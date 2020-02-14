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Киевский завод передал ВСУ 25 модернизированных танков

Комментариев: 13
С начала года предприятие отремонтировало и модернизировало 25 из 31 танков Т-72АМТ.
Завод должен модернизировать еще шесть танков
Завод должен модернизировать еще шесть танков
Офис президента Украины

Киевский бронетанковый завод с начала года передал в Вооруженные силы Украины 25 отремонтированных и модернизированных танков Т-72АМТ, сообщает Ukrainian Military Pages.

“По состоянию на 13 февраля, по словам исполняющего обязанности директора бронетанкового завода Владимира Синявского, военным уже было передано 25 (из 31) модернизированных танков“, - говорится в сообщении.

Среди обновлений приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой “Комбат“, комплекс динамической защиты “Нож“ вместо “Контакта“, радиостанции Aselsan навигационные системе СН-3003 “Базальт“, мощный двигатель В-84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновит экспорт оружия.

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Теги: завод, танки, бронетехника, ВСУ, военная техника
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Комментариев (13)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  15.02.2020, 09:12
Оценка:  -1
гость
Лнр и днр пи дарастическое говнобыдло
гость  (аноним)  14.02.2020, 15:42
Оценка:  -1
гость
В Днепре участники боевых действий на Донбассе проучили водителя маршрутного такси, который ранее отказал в льготном проезде ветерану АТО с инвалидностью.

Заипали вытираны! Просите у правительства монетизацию льгот и платите за проезд как все нормальные люди.!
гость  (аноним)  14.02.2020, 14:30
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 14.02.2020, 13:52

ГЫ-ГЫ-ГЫ. бронеТАНКОВОМ катере, Карл, бронеТАНКОВОМ!!! КАТЕРЕ!!! И так официальное лицо европцам заявляет.Не удивительно что собак продавать за газ предлагают (при чем не щенков от заводчика - а члена семьи можно сказать! Дожили пля!
гость  (аноним)  14.02.2020, 14:25
Оценка:  -1
гость
Ачто, глава Львова сказал что прах разведчика Кузнецова готов обменять на украинцев - такая возможность предоставилась. Даже 1 к 8
гость  (аноним)  14.02.2020, 14:23
Оценка:  0
гость
в морге Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы проходят экспертизы тел погибших в ДТП. После их завершения следственные органы РФ предоставят разрешения на выдачу тел погибших их родственникам
Погано, но есть идея-Содомный!!! Меняем оптом на прах Героя Кузнецова!
призрак ГИВИ  (аноним)  14.02.2020, 14:15
Оценка:  -1
призрак ГИВИ
СЛАВА ДНР, ЛНР!!!!! СМЕРТЬ ХОХЛОХОПЫМ СКОТАМ!!!
Призрак ГИВИ  (аноним)  14.02.2020, 14:08
Оценка:  -1
Призрак ГИВИ
СЛАВА ЛРН, ДНР!!!!! СМЕРТЬ ХОХЛОЖОПЫМ СКОТАМ!!!
гость  (аноним)  14.02.2020, 13:52
Оценка:  -1
гость
Пробоина в бронетанковом катере Бердянск возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России"-из доклада Лоссовского в Вене
Я сначала недоумевал и искал гусеницы у этого катера.Потом вспомнил что главком ВМФУ-танкист
гость  (аноним)  14.02.2020, 13:51
Оценка:  -1
гость
а перехода на стандарты нато уже не будет? У них вроде абрамсы и фердинанты
гость  (аноним)  14.02.2020, 13:36
Оценка:  -1
гость
Если на фотке эти танки то все идет по плану
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