Киевский завод передал ВСУ 25 модернизированных танков
Киевский бронетанковый завод с начала года передал в Вооруженные силы Украины 25 отремонтированных и модернизированных танков Т-72АМТ, сообщает Ukrainian Military Pages.
“По состоянию на 13 февраля, по словам исполняющего обязанности директора бронетанкового завода Владимира Синявского, военным уже было передано 25 (из 31) модернизированных танков“, - говорится в сообщении.
Среди обновлений приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой “Комбат“, комплекс динамической защиты “Нож“ вместо “Контакта“, радиостанции Aselsan навигационные системе СН-3003 “Базальт“, мощный двигатель В-84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина возобновит экспорт оружия.
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Заипали вытираны! Просите у правительства монетизацию льгот и платите за проезд как все нормальные люди.!
ГЫ-ГЫ-ГЫ. бронеТАНКОВОМ катере, Карл, бронеТАНКОВОМ!!! КАТЕРЕ!!! И так официальное лицо европцам заявляет.Не удивительно что собак продавать за газ предлагают (при чем не щенков от заводчика - а члена семьи можно сказать! Дожили пля!
Погано, но есть идея-Содомный!!! Меняем оптом на прах Героя Кузнецова!
Я сначала недоумевал и искал гусеницы у этого катера.Потом вспомнил что главком ВМФУ-танкист