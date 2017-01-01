Украина возобновит экспорт оружия – Минэкономики

Экспорт украинских вооружений и военной техники будет возобновлен после паузы в почти четыре месяца.

На этой неделе возобновила работу Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества (МК ВТС) и экспортного контроля при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Это значит, что Украина возобновит экспорт оружия после паузы в почти четыре месяца, сказала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в комментарии агентству Интерфакс-Украина в пятницу, 27 декабря.

“Экспорту оружия и военной техники (ОВТ) быть!“, – прокомментировала она это событие.

Панаиотиди уточнила, что в отсутствие выводов комиссии экспорт ОВТ фактически был приостановлен.

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Президент Владимир Зеленский указом 23 декабря утвердил персональный состав МК ВТС и экспортного контроля. Главой комиссии является заместитель министра обороны Александр Полищук, которого глава государства назначил на эту должность указом от 11 декабря.

Согласно положению о комиссии, она привлекается к рассмотрению вопросов о предоставлении выводов на проведение переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров на осуществление международных передач товаров военного назначения и двойного использования, разрешений на осуществление международных передач таких товаров, в отношении которых установлен режим экспортного контроля.

Напомним, Украина экспортировала рекордное количество агропродовольственной продукции.

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