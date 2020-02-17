Нафтогаз уточнил размер потерь в Крыму

Нафтогаз оценивает размер убытков от потери активов в Крыму вместе с проценты примерно в 8 миллиардов долларов.

Нафтогаз Украины и шесть компаний холдинга подали ответ на встречное заявление России относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба НАК в понедельник, 17 февраля.

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Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов компании в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

Напомним, Витренко через суд требует выплатить премию.

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