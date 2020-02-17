Нафтогаз уточнил размер потерь в Крыму
Нафтогаз Украины и шесть компаний холдинга подали ответ на встречное заявление России относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба НАК в понедельник, 17 февраля.
Читай также: Нафтогаз предложил поделить “долг“ Газпрома между украинцами
Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов компании в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.
Напомним, Витренко через суд требует выплатить премию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
Понимаете хохлядры!, если вы прекратите поставки зп и обслуживание АНов в России, то вы тоже лишитесь обслуги з.частей и права эксплуатации СУ, МИГ, ТУ, ИЛ. А что кроме АНа в России из укравиа есть?