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Нафтогаз уточнил размер потерь в Крыму

Комментариев: 3
Нафтогаз оценивает размер убытков от потери активов в Крыму вместе с проценты примерно в 8 миллиардов долларов.
Данный арбитраж не касается взаимоотношений с Газпромом
Данный арбитраж не касается взаимоотношений с Газпромом
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Нафтогаз Украины и шесть компаний холдинга подали ответ на встречное заявление России относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба НАК в понедельник, 17 февраля.

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Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов компании в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

Напомним, Витренко через суд требует выплатить премию.

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Теги: Россия, Крым, Нафтогаз, арбитраж, аннексия Крыма
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 14:00
Оценка:  +2
гость
Украина продолжает поставлять двигатели для самолетов РФ

Понимаете хохлядры!, если вы прекратите поставки зп и обслуживание АНов в России, то вы тоже лишитесь обслуги з.частей и права эксплуатации СУ, МИГ, ТУ, ИЛ. А что кроме АНа в России из укравиа есть?
гость  (аноним)  17.02.2020, 13:53
Оценка:  +1
гость
Та не совсем: крымчане подают иск на убытки связанные с прекращением электро-водоснабжения а так же транспортной блокадой со стороны укралины. Кроме того нанесен значительный ущерб населению Крыма банками укралины. Держитесь лохляди!
гость  (аноним)  17.02.2020, 13:11
Оценка:  +2
гость
Крымчанам как-то похйу.
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