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В США нашелся претендент на Мотор Сич - СМИ

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Американцы планируют начать процедуру покупки украинского предприятия после решения АМКУ о продажи его китайцам.
Американская компания Oriole Capital Group может купить контрольный пакет украинского предприятия Мотор Сич
Американская компания Oriole Capital Group может купить контрольный пакет украинского предприятия Мотор Сич
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Американская компания Oriole Capital Group может купить контрольный пакет украинского предприятия Мотор Сич, пишет BuzzFeed.

Издание напоминает, что Китай в 2017 году договорился о покупке украинской компании, но Киев заморозил сделку в 2018 году на основании национальной безопасности.

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Неназванный украинский чиновник сказал изданию, что окончательное решение Антимонопольного комитета Украины об остановке продажи Мотор Сич китайской компании Skyrizon Aviation появится в марте. 

Как отмечается, Oriole Capital Group имеет 10-летний опыт работы в авиационной отрасли и проявляет интерес по меньшей мере к трем украинским авиационным фирмам. Управляющий партнер Oriole Capital Group Хусейн Мусави подтвердил во время телефонного разговора, что ему помогают чиновники Госдепартамента и американского посольства в Киеве в вопросе покупки контрольного пакета Мотор Сич. Компания из Далласа под названием Trive Capital профинансирует эту сделку.

По словам Мусави, причины, почему его интересует покупка Мотор Сич, заключаются не только в большом наследии украинского производителя двигателей, к которому относятся также двигатели для крупнейшего в мире самолета АН-225 Мрия. Она также играет роль поставщика Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. А именно в эту компанию Мусави безуспешно пытался инвестировать 150 миллионов долларов с 2017 года.

Как пишет издание, бывший чиновник США, проинформированный о ситуации вокруг Мотор Сич, заверил, что Oriole и Trive – это “надежные“ компании и “серьезные“ претенденты.

BuzzFeed отмечает, что решения Украины заморозить соглашение о продаже Мотор Сич китайской Skyrizon Aviation дало администрации президента Дональда Трампа время найти потенциальных инвесторов в своем частном секторе. 

Напомним, ранее стало известно, что Мотор Сич могут не продать китайской компании.

Мотор Сич могут не продать китайской компании

Источник: http://finance.bigmir.net/news/104064-Motor-Sich-mogut-ne-prodat--kitajskoj-kompanii
© Finance.bigmir.net

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Теги: США, авиация, бизнес, Мотор Сич
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