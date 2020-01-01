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Facebook подозревают в неуплате $9 млрд налогов

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Facebook занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую продала своей "дочке" в Ирландии в 2010 году за $6,5 млрд, считают в налоговом ведомстве США.
У Facebook возникли новые проблемы
У Facebook возникли новые проблемы
depositphotos.com

Налоговое управление США (IRS) подало иск к крупнейшей в мире социальной сети Facebook в суд Сан-Франциско, обвинив ее руководство в неуплате налогов на $9 млрд. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

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В ведомстве считают, что Facebook занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую продала своей дочерней компании в Ирландии в 2010 году за $6,5 млрд.

Благодаря этому соцсеть заплатила корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в США компании пришлось бы заплатить 35%. Таким образом Facebook уклонилась от уплаты налогов, считает регулятор.

Facebook объясняет, что низкая оценка связана рисками из-за международной экспансии перед IPO. В 2010 году у компании “не было доходов от мобильной рекламы, ее международный бизнес только зарождался, а цифровые рекламные продукты были непроверенными“, утверждает представитель соцсети.

Если суд удовлетворит иск IRS, то Facebook должна будет заплатить $9 млрд, а также проценты и штраф.

Напомним, Facebook оштрафовали на $4 млн в Венгрии.

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Теги: налоги, США, Facebook, штраф, Ирландия, штрафы, налоговая, соцсети, налог, facebook.com
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