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В Николаевском порту прошли обыски

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Обыски связаны с делом о хищении средств, выделенных АМПУ на строительство причала в Николаевском порту.
В Николаевском порту СБУ И ГБР провели обыски
В Николаевском порту СБУ И ГБР провели обыски
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СБУ совместно с ГБР провели обыски в Николаевском порту по факту хищения средств, выделенных Администрацией морских портов Украины на строительство причала. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По версии следствия, должностные лица указанного госпредприятия подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.

Кроме того, говорится в сообщении, значительную часть из полученных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.

Отмечается, что действия указанных лиц привели к срыву реализации государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морпорта стоимостью 379 млн грн.

Руководство АМПУ приняло решение расторгнуть договор с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.

Напомним, стало известно, на рынок Украины заходит крупнейший портовый оператор мира.

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Теги: СБУ, коррупция, Николаев, обыск, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, порт, порты, обыски
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