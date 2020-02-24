В Николаевском порту прошли обыски

Обыски связаны с делом о хищении средств, выделенных АМПУ на строительство причала в Николаевском порту.

СБУ совместно с ГБР провели обыски в Николаевском порту по факту хищения средств, выделенных Администрацией морских портов Украины на строительство причала. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По версии следствия, должностные лица указанного госпредприятия подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.

Кроме того, говорится в сообщении, значительную часть из полученных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.

Отмечается, что действия указанных лиц привели к срыву реализации государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морпорта стоимостью 379 млн грн.

Руководство АМПУ приняло решение расторгнуть договор с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.

Напомним, стало известно, на рынок Украины заходит крупнейший портовый оператор мира.

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