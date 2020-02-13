На рынок Украины заходит крупнейший портовый оператор мира

Компания DP World приобретает контрольный пакет акций в Контейнерном терминале ТИС в Одесской области.

Крупнейший портовой оператор мира - DP World приобретает контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту Пивденный в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ТИС в четверг, 13 февраля.

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Сделкой занимается инвестиционная компания SD Capital. При этом в ТИС не называют суммы договора, но сообщают, что это “крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины“.

“Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-й страной, где оперирует DP World“, - сообщил совладелец и гендиректор ТИС Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

В ТИС также отметили, среди первоочередных планов DP World - внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

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Глава правления и генеральный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем также сообщил, что его компания рада расширению и присутствию в Украине.

“DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании - создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира“, - сказал султан.

В инвестиционной компании SD Capital сообщили, что слияние окажет важное влияние на украинский логистический сектор.

“Страна, в которой есть DP World, - важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста“, - отметил партнер SD Capital Филиппа Грушко

Отметим, DP World - один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU).

Контейнерный терминал ТИС – один из крупнейших и самый динамичный контейнерный терминал в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами.

Напомним, суд разблокировал концессию Херсонского морпорта.

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