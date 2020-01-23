Украина передаст в концессию еще один морпорт, 10 вокзалов и 4 аэропорта — Криклий
Один из морпортов уже передали в концессию.
Украина планирует передать в концессию еще один морской порт, десять железнодорожных вокзалов и четыре аэропорта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет Сегодня.
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Министр рассказал о победителе, которому передадут в концессию морпорт “Херсон“, а также анонсировал еще одного победителя в конкурсе, которому отдадут в концессию другой порт.
Напомним, Херсонский морской порт передали в концессию.
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