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Украина передаст в концессию еще один морпорт, 10 вокзалов и 4 аэропорта — Криклий

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Один из морпортов уже передали в концессию.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
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Украина планирует передать в концессию еще один морской порт, десять железнодорожных вокзалов и четыре аэропорта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет Сегодня.

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Министр рассказал о победителе, которому передадут в концессию морпорт “Херсон“, а также анонсировал еще одного победителя в конкурсе, которому отдадут в концессию другой порт.

Напомним, Херсонский морской порт передали в концессию.

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Теги: концессия, морпорт, Криклий
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