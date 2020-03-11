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Названы дополнительные затраты Boeing на 737 MAX

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Проблемы со скандальными лайнерами 737 MAX обойдутся компании в 19 миллиардов долларов.
Боинг 737 MAX
Боинг 737 MAX
Getty Images

Журналисты узнали, что компания Boeing потратит по меньшей мере $18,7 млрд на решение проблем с лайнерами 737 MAX, которые были запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф, сообщает CNN.

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Отмечается, что из этой суммы $8,3 млрд - компенсация заказчикам. На $6,3 млрд вырастут расходы на модернизацию самолетов, $4 млрд - на их сборку после возобновления эксплуатации.

Кроме того, есть фонд из которого выплачиваются компенсации родственниками погибших в двух авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии. Его бюджет составляет $100 млн.

Напомним, в Boeing сообщили о новой проблеме 737 Max.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Boeing, компания, самолеты
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MrBlackXXX    11.03.2020, 18:21
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MrBlackXXX
MAXимальное попадалово?
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