Суд разблокировал счета Укртрансгаза

Суд отменил арест счетов и имущества акционерного общества. При этом со счетов Укртрансгаза уже списали больше 226 млн гривен.

Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу акционерного общества Укртрансгаз в деле о неправомерном взыскании с предприятия двух млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Twitter.

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Так, суд отменил предыдущие постановления о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов - ООО Финансовая компания Фин-Инвест и ЗАО Укрэнергосбыт.

“Сейчас Укртрансгаз ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. По состоянию на сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн гривен в пользу частных компаний-истцов“, - сообщили в Нафтогазе.

Также сообщается, что после постановления суда Укртрансгаз попытается вернуть незаконно списанные средства.

Напомним, Беларусь и РФ договорились о цене на газ и нефть.

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