После зимы в украинских хранилищах осталось рекордное количество газа

С начала отопительного сезона Украина использовала 5,97 млрд кубометров газа.

Украина после зимы сохранила рекордное количество газа в хранилищах. По состоянию на 8 марта запасы составляли 15,8 млрд кубометров - это в 1,5-2 больше раза, чем обычно. Об этом сообщает “Укртрансгаз“.

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С начала отопительного сезона (с октября 2019 года) Украина использовала 5,97 млрд кубометров газа. Стоит отметить, что это меньше трети запасов газа, которые Украина делала на зиму.

Зима 2019/2020 годов была теплой, из-за этого расходы на отопление были сокращены.

Напомним, Украина планирует закупать большие объемы газа в США.

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