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Нафтогаз продлил контракт с Коболевым - СМИ

Комментариев: 3
Набсовет Нафтогаза продлил контракт с главой правления Андреем Коболевым на четыре года, сообщают СМИ.
Андрей Коболев
Андрей Коболев
facebook.com

Наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украина продлил контракт с главой корпорации Андреем Коболевым. Соответствующее решение было принято на заседании Набсовета в понедельник, 16 марта, передают Украинские новости.

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Сотрудничество продлено на четыре года.

“Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта“, – говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета Министров.

Действующий годовой контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.

 ukranews.com

Напомним, в Нафтогазе назвали мифы о победе в Стокгольмском арбитраже.

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Теги: СМИ, Нафтогаз, контракт, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.03.2020, 12:39
Оценка:  +1
гость
Б-Г-Г-Г... И эти люди критикуют "пожизненное" правление Путина?
ParisMA  (аноним)  17.03.2020, 12:37
Оценка:  +1
ParisMA
..наблюдательного соНета - видимо неграмотное чудило из уханя понаехало дадомы
Ходок  (аноним)  17.03.2020, 12:30
Оценка:  +1
Ходок
Охренеть. Просто охренеть. Видать мама хочет еще бабосиков.
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