Нафтогаз продлил контракт с Коболевым - СМИ

Набсовет Нафтогаза продлил контракт с главой правления Андреем Коболевым на четыре года, сообщают СМИ.

Наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украина продлил контракт с главой корпорации Андреем Коболевым. Соответствующее решение было принято на заседании Набсовета в понедельник, 16 марта, передают Украинские новости.

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Сотрудничество продлено на четыре года.

“Продлить срок полномочий и срок действия контракта главы правления Компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта“, – говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета Министров.

Действующий годовой контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.