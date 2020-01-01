Boeing обратился за финансовой помощью в $60 млрд

Руководство Boeing рассчитывает получить средства как от государства, так и частные, в том числе кредиты под госгарантии.

Акции Boeing подешевели на 4,2% по итогам торгов во вторник и еще на 9,5% в ходе дополнительных торгов wikipedia.org

Авиакосмический концерн Boeing обратился к властям США за финансовой помощью в размере не менее $60 млрд для поддержки всей аэрокосмической отрасли страны на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте компании во вторник, 17 марта.

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В Boeing пояснили, что сам концерн, его поставщики, клиенты и аэропорты оказались в тяжелом положении и им нужна помощь для выхода из кризиса.

Руководство Boeing рассчитывает получить средства как от государства, так и частные, в том числе кредиты под госгарантии.

“Выделение средств Boeing поддержит всю авиационную отрасль, поскольку основная часть ликвидности, которую получит компания, будет направлена на выплаты поставщикам для сохранения стабильности цепочки поставок“, – говорится в сообщении.

Акции Boeing подешевели на 4,2% по итогам торгов во вторник и еще на 9,5% в ходе дополнительных торгов. Их стоимость упала на 67% за последние 12 месяцев.

Напомним, у Boeing впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета в январе.

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