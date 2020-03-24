Бизнес предложил власти шаги для предотвращения кризиса

Украина не имеет достаточных финансовых резервов и в случае остановки большинства предприятий без госпрограммы поддержки экономики, страна столкнется с глубоким экономическим кризисом.

В случае остановки предприятий страну ждут тяжелые последствия, а большая часть населения останется без средств к существованию. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 23 марта, коллективном обращении ряда бизнес-сообществ к президенту, Кабинету министров Украины и Верховной Раде.

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По мнению бизнесменов, у Украины нет достаточных финансовых резервов и поэтому в случае дополнительных карантинных ограничений и остановки большинства предприятий без госпрограммы поддержки экономики, страна столкнется с глубоким экономическим кризисом и тяжелыми социальными последствиями.

В сложившейся ситуации бизнес-сообщество предлагает:

1 не допустить значительной потери рабочих мест; 2 как можно быстрее выполнить гособязательства перед МВФ и получить финансирование; 3 немедленно уменьшить расходы бюджета (остановить финансирование госпрограмм и т.д.) и направить высвобожденные средства на борьбу с пандемией; 4 обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и соцвыплат и льгот, что позволит выявить несуществующих получателей и соответственно уменьшить расходы госбюджета; 5 централизовать использования средств в местных и государственном бюджете для контроля использования только в целях борьбы с пандемией; 6 государство должно обеспечить необлагаемый минимальный доход работникам, пострадавшим от введения карантинных мероприятий; 7 остановить начисления каких-либо штрафов всем компаниям, имеющим кредиты в банках и финучреждениях.

Авторы обращения также требуют от власти, во-первых, привлечь его к разработке пошаговых действий уменьшения негативных последствий пандемии на экономику как на государственном уровне, так и в регионах. Во-вторых, принимать и внедрять решения только после обсуждения и согласования с бизнес-сообществом.

Отмечается, что бизнес хорошо понимает сложность задач и готов к сотрудничеству с властью.

“Мы также несем ответственность за благополучие миллионов наших сотрудников и требуем от государства сделать все для предупреждения остановки предприятий, что приведет к еще более сложным последствиям и оставит значительную часть населения страны без средств к существованию“, - говорится в обращении.

Авторами документа выступили Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), Союз украинских предпринимателей, IT Ukraine, Федерация работодателей Украины (ФРУ), УКАБ, Бизнес 100, СЕО club.

Напомним, в Украине заявили об активизации рейдеров во время карантина.

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