Карантин в Украине: Кабмин составит перечень запрещенных видов деятельности
Правительство Украины разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина, тогда как ранее планировалось утвердить список объектов критической инфраструктуры, которым разрешено работать в условиях карантина. Об этом накануне сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди на своей странцие в Facebook.
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По ее словам, инициатива о составлении списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.
“Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов... Мы возьмем за основу опыт Италии и Америки и сделаем общее видение по отраслям. Наш приоритет – максимальное сохранение рабочих мест, но с обязательным соблюдение всех безопасности карантинных норм“, – отметила Панаиотиди.
В свою очередь экс-нардеп Алексей Мушак утверждает, что список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, будет выглядеть следующим образом:
- Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.
- Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).
- Деятельность спортклубов и фитнес-центров.
- Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).
- Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).
- Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).
“Продовольственные и хозяйственные рынки стоит открыть. Рисков заражения столько же, как и в торговых сетях, которые сейчас спокойно работают. Но это позволяет не закрывать канал сбыта для малого и среднего бизнеса. Во время, когда люди сидят без работы и зарплаты, это важно. Салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения также подпадут под ограничения“, – добавил Мушак.
Напомним, Кабмин обещает поддержать бизнес и безработных украинцев.
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