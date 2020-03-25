Укроборонпром возобновляет работу киевского завода Маяк
Государственный концерн Укроборонпром стабилизирует работу киевского завода Маяк, возобновляет производство и возвращает в собственность активы предприятия. Об этом сообщается на сайте концерна в среду, 25 марта.
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Заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем рассказал, что Верховный суд Украины принял окончательное решение о восстановлении права собственности завода Маяк на одно из самых больших зданий предприятия – площадью 6,5 тысячи кв. м на ул. Степана Бандеры 8, корпус 16-А в Киеве.
“Последние 15 лет помещение контролировалось частной фирмой, которая провела его реконструкцию, а после – пыталась получить здание в собственность вопреки инвестиционному договору, заключенному с заводом Маяк в 2005 году. Государственный завод годами судился с частной фирмой за свою недвижимость, и вот наконец Верховный суд установил, что требования частной компании были “направлены на незаконное изъятие имущества из государственной собственности“, – рассказал Найем.
Отмечается, что сейчас руководство госконцерна и завода Маяк завершают юридические процедуры перерегистрации права собственности на здание.
По словам Найема, в феврале нынешнего года на заводе поменяли директора, который вернул контроль над дочерней компанией Маяк-Сервис. Через эту компанию предыдущее руководство завода заключало значительную часть договоров субаренды, не предоставляло отчетность о результатах своей деятельности и пыталось заставить арендаторов подписывать незаконные сделки с другой частной компанией. Новый директор уволил руководство дочерней компании, и теперь договоры аренды будут заключаться напрямую с заводом Маяк.
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Также сейчас, как отметил Найем, на заводе Маяк активно возобновляют производство пулеметов и других видов продукции военного и специального назначения. Кроме того, производство готовят для выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, от которого зависит дальнейшее функционирование предприятия.
В Укроборонпроме сообщают, что концерн активно помогает заводу вернуть не только госзаказ, но и право собственности на свое имущество. Так, в начале года Минюст в ответ на обращение концерна отменил решение о регистрации права собственности третьих лиц на другое здание завода Маяк – по ул. Степана Бандеры 8, корпус 20-А.
Минюст также рассматривает обращение концерна по восстановлению права собственности Маяку на спортивную базу Верблюд в Оболонском районе Киева и базу отдыха в Херсонской области.
АО Завод Маяк – предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении стрелкового оружия и его составных компонентов, артиллерийского оружия, ремонта и модернизации военной техники, а также производстве аппаратуры речевого оповещения при аварийных ситуациях военных, гражданских самолетов и вертолетов. В 2012 году функции по управлению государственным пакетом акций завода Маяк (в размере 100%) были переданы ФГИУ в ГК Укроборонпром.
Напомним, Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием.
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Тебя по ходу тактическим коронавирусом прикуячило ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ КРЕМИРОВАТЬ, ГДЕ ЗАПЯТУЮ ПОСТАВИШЬ?
А в 80х на Маяке неплохие мафоны клепали, даже студийные....СССР всем союзом всем "братьям" строил заводы
Ппоходу с 90 - х директор пусти его в расплох как и с харьковским танковым заводом!
Тогда это нормой считалось
ВЫ ЧЕГО КУЙНЕЙ ЗАНИМАЕТЕСЬ? КАКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ?
КАЦАПОВ НАДО ЕБ..А..ШИТЬ ТАКТИЧЕСКИМ ЯО!!!!!!!!!