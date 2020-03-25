Укроборонпром возобновляет работу киевского завода Маяк

Завод Маяк специализируется на разработке и изготовлении стрелкового оружия, артиллерийского оружия, ремонте и модернизации военной техники.

Государственный концерн Укроборонпром стабилизирует работу киевского завода Маяк, возобновляет производство и возвращает в собственность активы предприятия. Об этом сообщается на сайте концерна в среду, 25 марта.

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Заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем рассказал, что Верховный суд Украины принял окончательное решение о восстановлении права собственности завода Маяк на одно из самых больших зданий предприятия – площадью 6,5 тысячи кв. м на ул. Степана Бандеры 8, корпус 16-А в Киеве.

“Последние 15 лет помещение контролировалось частной фирмой, которая провела его реконструкцию, а после – пыталась получить здание в собственность вопреки инвестиционному договору, заключенному с заводом Маяк в 2005 году. Государственный завод годами судился с частной фирмой за свою недвижимость, и вот наконец Верховный суд установил, что требования частной компании были “направлены на незаконное изъятие имущества из государственной собственности“, – рассказал Найем.

Отмечается, что сейчас руководство госконцерна и завода Маяк завершают юридические процедуры перерегистрации права собственности на здание.

По словам Найема, в феврале нынешнего года на заводе поменяли директора, который вернул контроль над дочерней компанией Маяк-Сервис. Через эту компанию предыдущее руководство завода заключало значительную часть договоров субаренды, не предоставляло отчетность о результатах своей деятельности и пыталось заставить арендаторов подписывать незаконные сделки с другой частной компанией. Новый директор уволил руководство дочерней компании, и теперь договоры аренды будут заключаться напрямую с заводом Маяк.

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Также сейчас, как отметил Найем, на заводе Маяк активно возобновляют производство пулеметов и других видов продукции военного и специального назначения. Кроме того, производство готовят для выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, от которого зависит дальнейшее функционирование предприятия.

В Укроборонпроме сообщают, что концерн активно помогает заводу вернуть не только госзаказ, но и право собственности на свое имущество. Так, в начале года Минюст в ответ на обращение концерна отменил решение о регистрации права собственности третьих лиц на другое здание завода Маяк – по ул. Степана Бандеры 8, корпус 20-А.

Минюст также рассматривает обращение концерна по восстановлению права собственности Маяку на спортивную базу Верблюд в Оболонском районе Киева и базу отдыха в Херсонской области.

АО Завод Маяк – предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении стрелкового оружия и его составных компонентов, артиллерийского оружия, ремонта и модернизации военной техники, а также производстве аппаратуры речевого оповещения при аварийных ситуациях военных, гражданских самолетов и вертолетов. В 2012 году функции по управлению государственным пакетом акций завода Маяк (в размере 100%) были переданы ФГИУ в ГК Укроборонпром.

Напомним, Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием.

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