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В Украине внедрят электронные товарно-транспортные накладные

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Для введения электронных накладных уже принята необходимая нормативная база.
В Украине внедрят электронную товарно-транспортную накладную
В Украине внедрят электронную товарно-транспортную накладную
depositphotos.com

Мининфраструктуры и Минцифра внедрят в Украине электронные товарно-транспортные накладные.Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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“Компании смогут быстро, без дополнительной бумажной волокиты и применения специального программного обеспечения, использовать преимущества электронной ТТН благодаря API“ - отметили в пресс-службе.

Преимущества электронных товарно-транспортных накладных в Украине:

  • ✅ Противодействие перегрузке транспорта, который разрушает дорожное покрытие.
  • ✅ Минимизация коррупционных злоупотреблений.
  • ✅ Создание big data для принятия smart решений.
  • ✅ Ускорение бизнес-процессов и уменьшение простоя.

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“Украина планирует присоединиться к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Проект соответствующего закона, разработанный по инициативе Министерства инфраструктуры Украины, уже внесен в Верховную Раду“ - подытожили в министерстве. 

Ранее сообщалось о том, что для украинцев запустили 27 онлайн-услуг на портале Дія.

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Теги: Украина, накладная
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