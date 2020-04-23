В Украине внедрят электронные товарно-транспортные накладные

Для введения электронных накладных уже принята необходимая нормативная база.

Мининфраструктуры и Минцифра внедрят в Украине электронные товарно-транспортные накладные.Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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“Компании смогут быстро, без дополнительной бумажной волокиты и применения специального программного обеспечения, использовать преимущества электронной ТТН благодаря API“ - отметили в пресс-службе.

Преимущества электронных товарно-транспортных накладных в Украине:

✅ Противодействие перегрузке транспорта, который разрушает дорожное покрытие.

✅ Минимизация коррупционных злоупотреблений.

✅ Создание big data для принятия smart решений.

✅ Ускорение бизнес-процессов и уменьшение простоя.

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“Украина планирует присоединиться к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Проект соответствующего закона, разработанный по инициативе Министерства инфраструктуры Украины, уже внесен в Верховную Раду“ - подытожили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что для украинцев запустили 27 онлайн-услуг на портале Дія.