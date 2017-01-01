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БелАЗ решил продавать самосвалы за биткоины

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БеЛАЗ-Холдинг заявил, что старается идти в ногу со временем.
Информации о ценах на самосвалы БелАЗ на сайте нет
Информации о ценах на самосвалы БелАЗ на сайте нет
wikipedia.org

Белорусский производитель самых больших в мире самосвалов БелАЗ рассматривает предложение о продаже своих машин за биткоины. Сообщение об этом размещено на сайте автопроизводителя.

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"ОАО БелАЗ - управляющая компания холдинга БелАЗ-Холдинг всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной. БелАЗ рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января", - сказано в сообщении компании.

Информации о ценах на самосвалы БелАЗ на сайте нет. Согласно информации, доступной в интернете, цена БелАЗа может составлять от $2 до $3 млн.

Ранее сообщалось о том, что Microsoft отказалась от биткоина.

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Теги: белаз, техника, биткоины
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Источник: Liga.net

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