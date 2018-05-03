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В России допустили вслед за Telegram блокировку Viber

Комментариев: 2
Если российские спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования мессенджера Viber, то его также могут заблокировать на территории РФ.
Viber могут заблокировать в РФ
Viber могут заблокировать в РФ
depositphotos.com

Против мессенджера Viber в России могут быть приняты такие же меры, под которые попал Telegram, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования. Об этом заявил министр связи РФ Николай Никифоров, передает в четверг, 3 мая, РБК.

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“Это вопрос к Федеральной службе безопасности, так как полномочия в части таких специфических вопросов выполнения приказа по предоставлению ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение“, - отметил министр.

Viber входит в число самых популярных в России приложений для общения. В январе 2018 года, по данным Mediascope, ежедневная аудитория мессенджера в городах с населением от 100 тыс. человек в десктопах и мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Для сравнения мессенджером Telegram пользуются около 2,5 млн россиян.

Напомним, в России власть с 16 апреля пытается блокировать работу Telegram

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Теги: Россия, блокирование, блокировка, Мессенджер, блокировка сайтов, Viber
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ScreamingMad    03.05.2018, 17:42
Оценка:  0
ScreamingMad
Зачем эти полумеры?
Отключайте интернет в России
Gagarinn    03.05.2018, 17:36
Оценка:  +1
Gagarinn
Та кому он нужен?!
Есть же почта недоросии.
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