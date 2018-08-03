Nord Stream-2 разработал маршрут в обход Дании

Дания – последнее государство, которое должно было разрешить строительство газопровода Северный поток-2.

Компания Nord Stream – 2 AG, являющаяся оператором проекта Северный поток- 2, разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер, передает ТАСС.

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"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream-2 AG не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта – она составляет 9,5 млрд евро", – сказал он.

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект газопровода.

Ранее сообщалось о том, что Киев переплатил за коммерческий газ.