Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Nord Stream-2 разработал маршрут в обход Дании

Комментариев: 3
Дания – последнее государство, которое должно было разрешить строительство газопровода Северный поток-2.
Северному потоку-2 разработали маршрут в обход Дании
Северному потоку-2 разработали маршрут в обход Дании
depositphotos.com

Компания Nord Stream – 2 AG, являющаяся оператором проекта Северный поток- 2, разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер, передает ТАСС.

Читай также: Северный поток-2: Нафтогаз надеется на США и Данию

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream-2 AG не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта – она составляет 9,5 млрд евро", – сказал он.

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект газопровода.

Ранее сообщалось о том, что Киев переплатил за коммерческий газ.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Россия, Дания, Северный поток, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  03.08.2018, 13:06
Оценка:  0
гость
Да этот СП-2 всё равно лопнет. Как крымский мост.
Russian-Troll    03.08.2018, 11:56
Оценка:  0
Russian-Troll
А Украина, выдала разрешение?
гость  (аноним)  03.08.2018, 11:41
Оценка:  0
гость
У свидомых мразей только один смысл жизнь гадить России и еще дохнуть)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь