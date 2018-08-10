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Укрзализныця готова остановить сообщение с Россией

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За четыре года пассажиропоток в Россию снизился в пять раз - до 900 тысяч человек, заявили в компании.
За год из Украину в Россию поездами ездили менее миллиона раз
За год из Украину в Россию поездами ездили менее миллиона раз
depositphotos.com

Укрзализныця готова прекратить сообщение с Россией, если власти примут такое решение. Об этом говорится в ответе компании на запрос газеты Сегодня.

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Отмечается, что в компании готовы выполнять "любое решение сверху". Также в УЗ заявили, что с каждым годом число пассажиров, следующих из Украины в Россию, сокращается.

По данным компании, в 2017 году поездами Укрзализныци в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев. Этот показатель в пять раз меньше, чем в 2013 году, отметили в компании.

Также подчеркивается, что тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. За семь месяцев 2018 года в Россию поездами Укрзализныци съездили 454,1 тысяч украинцев, что на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

В компании отметили, что сейчас между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования Укрзализныци, три - Железной дороги Молдовы, и по одному - РЖД и Азербайджанских железных дорог.

Ранее сообщалось о том, кто заработает и кто потеряет на отмене поездов в РФ.

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Теги: Россия, Украина, Поезд, Укрзалізниця, железная дорога, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.08.2018, 19:25
Оценка:  0
гость
А еще колючей проволокой оградите тех, кто не успел от вас сбежать.
гость  (аноним)  10.08.2018, 19:24
Оценка:  0
гость
тупее
гость  (аноним)  10.08.2018, 19:23
Оценка:  0
гость
Дебильные вуйки, утпее вуйкив нет никого в мире.
тан  (аноним)  10.08.2018, 19:21
Оценка:  0
тан
свидомые совсем дебилы, итак производства почти нет, страну в пустыню превращают мрази. Да вам до коммунистов миллионы лет надо строить что б догнать уровень 91 года
гость  (аноним)  10.08.2018, 18:51
Оценка:  0
гость
основной доход укрзализныци от поездов в Россию. Конечно свидомым нацикам надо все уничтлжить, 60% экспорта было в Рф, перекрыв кран мы получили доллар по 27. закрыть поток поездов а рф это еще на 3-5грн подорожает доллар. Свидомые - вы совсем дебилы?
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