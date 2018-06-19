Укрзализныця заплатит 740 тысяч за ведение страницы в Facebook
Укрзализныця заключила контракт на 740 тысяч гривен с предпринимателем Романом Русановым, который должен вести страницу компании в Facebook. Об этом сообщается на сайте системы Prozorro.
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Начальная сумма контракта составляет 653 тыс. грн, еще 87 тыс. грн исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет до 78 тысяч.
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Договор о предоставления услуг будет действовать с 19 июня до 31 декабря 2018 года. Услуги будут предоставлять по адресу офиса Укрзализныци в Киеве.
Поддержка с вознаграждением обойдется в среднем в 117 тысяч гривен в месяц.
Недавно Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков “Почетный железнодорожник“ у Российких железных дорог.
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