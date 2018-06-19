Укрзализныця заплатит 740 тысяч за ведение страницы в Facebook

Читай также: Гройсман заявил о "вычислении врагов" в Укрзализныце

Начальная сумма контракта составляет 653 тыс. грн, еще 87 тыс. грн исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет до 78 тысяч.

Читай также: Как работает вокзальная мафия в Украине или почему нет билетов на поезда

Договор о предоставления услуг будет действовать с 19 июня до 31 декабря 2018 года. Услуги будут предоставлять по адресу офиса Укрзализныци в Киеве.