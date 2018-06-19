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Укрзализныця заплатит 740 тысяч за ведение страницы в Facebook

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Поддержка соцсети с вознаграждением обойдется компании в среднем в 117 тысяч гривен в месяц.
Укрзализныця решила бороться за подписчиков в соцсетях
Укрзализныця решила бороться за подписчиков в соцсетях
depositphotos.com

Укрзализныця заключила контракт на 740 тысяч гривен с предпринимателем Романом Русановым, который должен вести страницу компании в Facebook. Об этом сообщается на сайте системы Prozorro.

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Начальная сумма контракта составляет 653 тыс. грн, еще 87 тыс. грн исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет до 78 тысяч.

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Договор о предоставления услуг будет действовать с 19 июня до 31 декабря 2018 года. Услуги будут предоставлять по адресу офиса Укрзализныци в Киеве.

Поддержка с вознаграждением обойдется в среднем в 117 тысяч гривен в месяц.

Недавно Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков “Почетный железнодорожник“ у Российких железных дорог.

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Теги: Укрзалізниця, Facebook, тендер, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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