Укрзализныця закупит вагоны на полтора миллиарда

В тендере указаны четыре вида купейных вагонов - спальный, СВ, с купе начальника поезда и для международных перевозок.

Всего будет куплено 54 вагона kvsz.com

Укрзализныця намерена закупить 54 новых пассажирских вагона за полтора миллиарда гривен. Соответствующий тендер на покупку размещен на сайте публичных закупок Prozorro.

Отмечается, что тендер выиграл Крюковский вагоностроительный завод. Стоимость вагонов составляет 1 520 638 080 грн.

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Предприятие изготовит вагоны четырех видов. Из них 21 вагон - спальный купейный, на сумму 588,9 млн грн. Купейных вагонов типа СВ - 20 штук, на сумму 550,5 млн грн. Еще 11 купейных вагонов с купе начальника поезда обойдутся в 316,6 млн грн. Для международных перевозок заказали два вагона на 64,6 млн грн.

Ранее сообщалось о том, что железнодорожное сообщение с РФ может быть прекращено.