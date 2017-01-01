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В Бельгии украли Red Bull почти на €1 млн

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Воры вывезли около 300 поддонов с энергетиком, что эквивалентно 11 грузовикам. На это им понадобилось около 12 часов.
Воры вывезли около 300 поддонов с энергетиком
Воры вывезли около 300 поддонов с энергетиком
depositphotos.com

В Бельгии неизвестные вывезли со склада в промышленной зоне LAR города Менен около 300 деревянных поддонов с энергетическим напитком Red Bull на сумму €950 тыс. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает газета Het Laatste Nieuws.

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По словам прокурора, воры действовали профессионально. Они обошли систему видеонаблюдения и, сделав несколько поездок, вывезли около 300 поддонов с энергетиком, что эквивалентно 11 грузовикам. Всего злоумышленникам понадобилось около 12 часов.

"Несмотря на все меры безопасности, такое все-таки случилось с одним из наших клиентов. Дальнейшая доставка нашим клиентам и партнерам не будет поставлена под угрозу", - заверил гендиректор Jet Import, одного из крупнейших дистрибьюторов напитков, Стефан Беттенс.

Сейчас по факту кражи местная прокуратура начала расследование. Компания предоставила следствию серийные номера всех товаров.

Ранее сообщалось о том, как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры.

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Теги: Бельгия, кража, напитки, воровство, red bull, кражи, энергетические напитки
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Источник: korrespondent.net

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