В Бельгии украли Red Bull почти на €1 млн

Воры вывезли около 300 поддонов с энергетиком, что эквивалентно 11 грузовикам. На это им понадобилось около 12 часов.

В Бельгии неизвестные вывезли со склада в промышленной зоне LAR города Менен около 300 деревянных поддонов с энергетическим напитком Red Bull на сумму €950 тыс. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает газета Het Laatste Nieuws.

Читай также: Названы самые опасные районы Киева – инфографика

По словам прокурора, воры действовали профессионально. Они обошли систему видеонаблюдения и, сделав несколько поездок, вывезли около 300 поддонов с энергетиком, что эквивалентно 11 грузовикам. Всего злоумышленникам понадобилось около 12 часов.

"Несмотря на все меры безопасности, такое все-таки случилось с одним из наших клиентов. Дальнейшая доставка нашим клиентам и партнерам не будет поставлена под угрозу", - заверил гендиректор Jet Import, одного из крупнейших дистрибьюторов напитков, Стефан Беттенс.

Сейчас по факту кражи местная прокуратура начала расследование. Компания предоставила следствию серийные номера всех товаров.

Ранее сообщалось о том, как спрятать деньги, чтобы их не нашли воры.