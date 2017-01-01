Дизельный скандал: Porsche заплатит десятки миллионов евро

Автохолдинг Porsche SE обязали выплатить по двум эпизодам в общей сложности почти 47 млн евро.

Земельный суд в Штутгарте вынес вердикт по жалобе инвестора, связанной с дизельным скандалом VW, который контролирует автопроизводителя Porsche. По решению суда один из истцов должен получить 3,2 млн евро от холдинга, сообщает DW.

Читай также: Диагностика и шиномонтаж: Сколько стоит подготовить авто к зиме Как отмечается, еще одному инвестору присудили 44 млн евро. Это не единственные жалобы инвесторов против Porsche и Volkswagen. По мнению истцов, торможение руководства компании относительно сообщений рынка о рисках скандала привело к их потерь из-за скачков стоимости акций. Porsche отвергает эти претензии.

Ожидается, что автоконцерн будет оспаривать выплату штрафных сумм.

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