Просьба Нафтогаза о 230 млрд будет удовлетворена Кабмином - СМИ

Госбюджет оплатит 230 млрд гривен Нафтогазу на отопительный сезон 2018/2019 и 2019/2020.

Украинские Новости сообщили, что Кабмин подтвердил просьбу Нафтогаза о предоставлении им 230 млрд гривен на помощь в отопительном сезоне 2018/2019 и 2019/2020 годов, и работе по обеспечению рынка природный газом.

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“Просим при доработке проекта Государственного бюджета на 2019 учесть предложения компании (прилагается), реализация которых будет способствовать устойчивому прохождению отопительных периодов 2018/2019 и 2019/2020 и надлежащему выполнению компанией возложенных на нее специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов во время функционирования рынка природного газа“, - говорится в письме.

Документ Нафтогаза, подтверждающий просьбу, часть 1 Украинские Новости

Документ Нафтогаза, подтверждающий просьбу, часть 2 Украинские Новости

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Письмо от Нафтогаза было направлено через 10 дней после подачи проекта госбюджена, 24 сентября. Хотя еще 23 октября главный коммерческий директор Нафтогаз Юрий Витренко заявлял, что никаких просьб не было, а все сообщения об этом - “дезинформация“.

Отклонение заявления о просьбе Юрия Витренко Украинские Новости

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В письме говорится о 90 млрд гривнах компенсации на субсидии, еще 24 млрд гривен за выполнение соц обязательств с учетом задолженности, 92,8 млрд грн на компенсацию за потери от реализации газа по ценам ниже рыночных, которая будет выплачена Укргаздобыче.

Нафтогаз ходатайствует о государственной гарантии на сумму 28 млрд гривен, а также компенсацию в размере 1,84 млрд гривен для покрытия разницы в тарифах.

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев перевел 7,9 млн долларов от Газпрома маме в США.